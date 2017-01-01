Новий рейтинг багатіїв: Порошенко начебто з’їхав на десяте місце



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Друге та третє місця в рейтингу, як і рік тому, посіли співвласники групи «Приват» Ігор Коломойський (1,2 млрд доларів) та Геннадій Боголюбов (1,2 млрд доларів)

Рейтинг 100 найбагатших українців за підсумками 2016 року, складений журналом «Фокус», укотре очолив власник групи СКМ Ринат Ахметов, статки якого оцінюються у 2,2 млрд доларів.

Друге та третє місця в рейтингу, як і рік тому посіли співвласники групи «Приват» Ігор Коломойський (1,2 млрд доларів) та Геннадій Боголюбов (1,2 млрд доларів). На четвертому місці – власник EastOne Віктор Пінчук (1,1 млрд доларів). На п'яте місце, за підсумками минулого року, з 10-ї позиції піднявся власник «Кернел Груп» Андрій Веревський (871 млн доларів); власник «Миронівського хлібопродукту» Юрій Косюк, що посів п'яте місце в минулорічному рейтингу, опустився на шосте місце (738 млн доларів).

На сьоме місце з шостого змістився власник DCH Group Олександр Ярославський (4 млн); на восьме місце з 18-ї позиції піднявся власник Ferrexpo Костянтин Жеваго (5 млн). Дев'яте місце в рейтингу, як і торік, займає власник Group DF Дмитро Фірташ (623 млн долларів).

Президент України та власник Roshen Петро Порошенко посів 10-те місце (589 млн), змістившись на нього з восьмої позиції. У рейтинг увійшло кілька нових учасників. Зокрема співвласник телеканала «Інтер» Валерій Хорошковський (20-те місце, 356 млн грн), глава ради директорів MCG Павло Фукс (24-те місце, 270 млн доларів), власник і президент ГК «Прометей» Рафаель Гороян (65-те місце, 90 млн доларів), співвласник «Імексбанку» Леонід Клімов (71-ше місце, 75 млн доларів); Олександр Табалов, який раніше очолював «Формулу смаку» (74-те місце, 70 млн доларів); співвласник «Калинового краю» Геннадій Бобов (75-те місце, 69 млн доларів); акціонер Новокраматорського машзаводу Георгій Скудар (79-те місце, 63 млн доларів), співвласник Крюківського вагонобудівного заводу Володимир Приходько (83-тє місце, 62 млн доларів).

Рейтинг «Фокусу» враховує не тільки громадян України, а й експатів, які заробили в Україні основний капітал. При розрахунку враховувалися основні бізнес-активи, що належать підприємцям. Також враховувалися кошти, отримані від продажу бізнесу за останні вісім років.