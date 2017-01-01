Новий рейтинг Bloomberg: Збіднілий Ахметов більше не входить в топ-500 багатіїв світу

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Рінат Ахметов

Ахметов станом на на 6 березня посідає 528-му позицію рейтингу

Статки власника групи «СКМ» Ріната Ахметова з 20 лютого 2017 року, згідно з оцінками Bloomberg, зменшилися майже на 1 млрд дол.- з 4,44 млрд до 3,5 млрд дол. Таке падіння призвело до того, що Україна втратила свого єдиного представника в рейтингу 500-т найбагатших людей світу: Ахметов станом на на 6 березня посідає 528-му позицію.

Максимальну оцінку статкам власника «СКМ» Bloomberg давав на початку 2013 року - 22,4 млрд дол., і тоді український бізнесмен випереджав усіх на пострадянському просторі.

На початок 2014 року цей показник опустився приблизно до 12,8 млрд дол., з деякими змінами утримуючись на цьому рівні до вересня 2014 року, після чого розпочалося його поступове падіння. Кілька разів - наприкінці 2015 року і в травні-червні 2016 року - Bloomberg уже оцінював статки Ахметова нижче за 4 млрд дол., проте колишніми мінімумами були 3,82-3,84 млрд дол.

Згідно з рейтингом на 6 березня, список 500 найбагатших людей світу очолює засновник Microsoft Білл Гейтс із 85,6 млрд дол., за яким йдуть голова інвесткомпанії Berkshire Hathaway Воррен Баффет із 78,9 млрд дол. та засновник Amazon.com Джефф Безос із 73,5 млрд дол.

Для потрапляння до рейтингу Bloomberg-500 статки на сьогодні мають перевищувати 3,61 млрд дол. Колись за це могли поборотися такі українські бізнесмени, як Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Вадим Новинський, деякі оцінки статків яких перевищували 4 млрд дол., проте останніми роками вони сильно впали і тепер становлять трохи більше ніж 1 млрд дол.

Як раніше повідомлялось, за результатами попереднього рейтингу, укладеного Bloomberg, Ахметов, статки якого оцінювалися в 3,66 млрд дол., посів 483-й рядок списку.