Новий український календар: без святкових 8 березня і «травневих»

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Володимир В'ятрович показав проект календаря нових вихідних

Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович опублікував проект нового календаря державних вихідних і святкових днів.

Про це стало відомо з його сторінки у Facebook.

На сьогодні, відповідно до проекту закону, Інститут національної пам'яті пропонує відзначати наступні державні свята, які є неробочими днями: Шевченківський день – 9 березня; День пам’яті та примирення – 8 травня; День Конституції України – 28 червня; День незалежності України – 24 серпня; День сім’ї – друга п’ятниця вересня; День захисника України – 14 жовтня.

До них додаються три традиційні свята: Новий рік – 1 січня; Різдво Христове – 7 січня; Великдень – один день (неділя).