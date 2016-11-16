  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Новий український календар: без святкових 8 березня і «травневих»

    • Сьогодні, 11:41
    • Розсилка

    Володимир В'ятрович показав проект календаря нових вихідних

    Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович опублікував проект нового календаря державних вихідних і святкових днів.

    Читайте також

    Про це стало відомо з його сторінки у Facebook.

    На сьогодні, відповідно до проекту закону, Інститут національної пам'яті пропонує відзначати наступні державні свята, які є неробочими днями: Шевченківський день – 9 березня; День пам’яті та примирення – 8 травня; День Конституції України – 28 червня; День незалежності України – 24 серпня; День сім’ї – друга п’ятниця вересня; День захисника України – 14 жовтня. 

    До них додаються три традиційні свята: Новий рік – 1 січня; Різдво Христове – 7 січня; Великдень – один день (неділя).

    16422434_10208352444868216_7778209320358511053_o

    Читайте також
    8 березня свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ