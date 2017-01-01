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    Новий український літак сьогодні здійснить свій перший політ

    • Сьогодні, 10:02
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    <p>Ан-132Д</p> <p>Фото: Ліга.нет</p>

    Ан-132Д

    Фото: Ліга.нет

    За програмою підготовки до першого польоту Ан-132Д виконав серію швидкісних пробіжок по злітній смузі аеродрому «Святошин»

    Сьогодні, 31 березня, новий багатоцільовий літак-демонстратор Ан-132Д здійснить перший політ.

    Про це повідомляють у ДП «Антонов».

    «31 березня 2017 року на ДП «Антонов» планується визначна подія в програмі створення нового багатоцільового літака Ан-132 – перший політ літака-демонстратора Ан-132Д за маршрутом аеродром «Святошин» (м.Київ) – аеродром «Київ-Антонов» (смт Гостомель)», - йдеться в повідомленні.

    За програмою підготовки до першого польоту Ан-132Д виконав серію швидкісних пробіжок по злітній смузі аеродрому «Святошин».

    Нагадаємо, у грудні минулого року «Антонов» за участі Порошенка презентував новий літак Ан-132D.

    Раніше керівник програми-заступник головного конструктора ДП «Антонов» Олександр Хохлов повідомив, що в рамках виконання контракту з аравійським підприємством KACST підприємство планує вже в першому кварталі 2017 року надіслати замовнику - Саудівській Аравії - перший літак Ан-132.

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