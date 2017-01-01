Новий український літак сьогодні здійснить свій перший політ

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Ан-132Д Фото: Ліга.нет

За програмою підготовки до першого польоту Ан-132Д виконав серію швидкісних пробіжок по злітній смузі аеродрому «Святошин»

Сьогодні, 31 березня, новий багатоцільовий літак-демонстратор Ан-132Д здійснить перший політ.

Про це повідомляють у ДП «Антонов».

«31 березня 2017 року на ДП «Антонов» планується визначна подія в програмі створення нового багатоцільового літака Ан-132 – перший політ літака-демонстратора Ан-132Д за маршрутом аеродром «Святошин» (м.Київ) – аеродром «Київ-Антонов» (смт Гостомель)», - йдеться в повідомленні.

За програмою підготовки до першого польоту Ан-132Д виконав серію швидкісних пробіжок по злітній смузі аеродрому «Святошин».

Нагадаємо, у грудні минулого року «Антонов» за участі Порошенка презентував новий літак Ан-132D.

Раніше керівник програми-заступник головного конструктора ДП «Антонов» Олександр Хохлов повідомив, що в рамках виконання контракту з аравійським підприємством KACST підприємство планує вже в першому кварталі 2017 року надіслати замовнику - Саудівській Аравії - перший літак Ан-132.