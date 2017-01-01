Новий виконувач обов'язків глави фіскалів підписав позитивну характеристику Насірову

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Роман Насіров

Суддя відхилив клопотання про судово-медичну експертизу Насірова

Новий виконувач обов’язків глави Державної фіскальної служби Мирослав Продан підписав позитивну характеристику Роману Насірову, яку вже передали суду. Про це повідомляють присутні на засіданні журналісти.

Крім того, суддя відхилив клопотання про судову медичну експертизу Насірова. «Клопотання ідуть одне за одним, все затягується».

Як повідомлялося, сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін відсторонив від посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом триває акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри для усунутого голови Держфіскальної служби України Романа Насірова.