Нового главу АМПУ закликали змінити керівництво адміністрації порту «Південний»

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Порт «Південний»

В голландській компанії «Ван Оорд» відзначають, що без зміни керівництва адміністрації порту та тендерного комітету проведення прозорого тендеру неможливо

Українські та зарубіжні днопоглиблювальні компанії планують організувати зустріч з новим главою Адміністрації морських портів Райвісом Вецкагансом, щоб проінформувати його про корупцію в порту «Південний». Про це повідомляє канал «24»

Днопоглиблювачі стверджують, що умови тендеру на поглиблення акваторії виписані адміністрацією порту під компанію «Ян де Нул Україна» і повинні бути переглянуті. Крім того, в голландській компанії «Ван Оорд» відзначають, що без зміни керівництва адміністрації порту та тендерного комітету проведення прозорого тендеру неможливо - жоден закон в «Південному» не працюватиме, поки не буде виключений «людський фактор», не прийдуть нові люди.

За словами днопоглиблювачів, ні нардеп Сергій Фаермарк, з яким пов'язують «Ян де Нул Україна», ні начальник філії АМПУ в порту «Південний» Максим Широков, не відмовилися від лобіювання інтересів цієї компанії. Під обладнання «Ян де Нул» в більшості своїй виписані технічні вимоги конкурсу.

На думку днопоглиблювачів, тендер буквально «нафарширований» пунктами, які дозволяють чиновникам викручувати «не своїм» підрядникам руки. Виконавець робіт спочатку знаходиться в невигідному становищі і повністю залежить від доброї волі адміністрації «Південного». Витрати на реалізацію проекту для «своїх» і «чужих» компаній можуть відрізняться на сотні мільйонів гривень - чи можна назвати такий конкурс прозорим і справедливим?

«Прозорість проведення тендера в «Південному» повинна стати сигналом того, що в галузі стартували реформи і почалася реальна боротьба з корупцією. У нинішній ситуації - з прописаними під «Ян де Нул Україна» умовами торгів і Широковим як главою тендерного комітету - конкурс призведе лише до чергового корупційного скандалу», - інформує ЗМІ.

Нагадаємо, АМПУ вже другий рік поспіль проводить тендер на роботи з днопоглиблення підхідного каналу в порту «Південний», які оцінюються в більш ніж мільярд гривень. Восени минулого року торги були скасовані АМКУ на підставі скарги голландської днопоглиблювальної компанії «Ван Оорд». Голландці запропонували ціну на 88 млн грн нижче своїх основних конкурентів - бельгійської «Ян де Нул». Але на свій великий подив програли.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розпорядився провести новий тендер вже через систему ProZorro. Прийом заявок на участь в повторному тендері планували закінчити ще перед Новим роком. Але через велику кількість скарг термін перенесли на кінець січня 2017 року. У голландської компанії «Ван Оорд» заявили, що чиновники АМПУ в «Південному» придумали, як обійти ProZorro. В українській компанії «Техморгідрострой Миколаїв» також намагаються оскаржити умови конкурсу, вважаючи їх непрозорими.

Джерело: Дзеркало тижня