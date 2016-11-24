Новообраний глава Європарламенту назвав головні завдання на посаді

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Новий голова Європарламенту пообіцяв враховувати думку меншості

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Обраний головою Європарламенту італійський євродепутат, представник фракції Європейська народна партія Антоніо Таяні після виборів подякував учасникам голосування та своїм суперникам і назвав свої завдання як голови асамблеї, пишеІнтерфакс-Україна

«Я буду головою всіх (європарламентарів). Я не буду прем'єр-міністром Європейського Союзу, а стану тільки гарантом Європарламенту, який сподівається бути сильним, і я розраховую зуміти доводити ідеї парламенту до Ради ЄС, беручи до уваги те, що думає меншість. Я буду представляти не тільки свою думку, але також думку парламенту», - сказав Таяні на прес-конференції в Страсбурзі.

За його словами, він не має своєї політичної програми, так як буде керуватися програмою Європейського парламенту.

Таяні перерахував головні актуальні проблеми, якими має намір займатися в якості голови асамблеї: тероризм, імміграція, економічне зростання, соціальна політика та зайнятість, цифрова економіка, енергетичні питання, а також захист європейських цінностей.

Зазначимо, що він змінить на посту Мартіна Шульца, який залишає Брюссель і повертається в німецьку політику.

Нагадаємо, єврокомісар з питань промисловості та підприємництва Антоніо Таяні обраний президентом Європейського парламенту.

Детальніше про тих, хто претендував на посаду президента Європейського парламенту, читайте тут: Вибори президента Європейського парламенту. Хто з ким і проти кого.