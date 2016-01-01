«Новорічне свято»: до донецьких дітей на ялинку завітав ватажок сепаратистів Захарченко

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Ялинка на площі Леніна у Донецьку

Дитячий психолог пояснила, чому такі візити сепарастів можуть бути небезпечними для дітей

Вчора, 28 грудня, у окупованому Донецьку відбулась «святкова ялинка» для дітей за участю ватажка сепаратистів Олександра Захарченка та російських депутатів. У інтерв’ю Радіо. Свобода дитячий психолог Марія Проніна розповіла чому це може бути небезпечно для дитячої психіки.

Під час ялинки, вітаючи дітей, ватажок сепаратистів згадав про війну і висловив побажання перемоги «ДНР», яка визнана в Україні терористичною.

«Сьогодні таке свято, коли ми всі віримо в чудеса. Ми завжди чекаємо Діда Мороза, з радістю зустрічаємо Снігуроньку і чекаємо подарунки. Дорогі дорослі, ви прекрасно знаєте, що довелося пережити нашим дітям. Вони пережили всі жахи, всю трагедію цієї війни. Я впевнений, що 2017 рік принесе нам перемогу », – цинічно заявив Захарченко.

Крім ватажка угруповання «ДНР» дітей вітали депутат Держдуми Росії Казбек Тайсан і колишній депутат Держдуми Володимир Родін. Тайсан передав привіт від дітей Росії, а ось Родін почав розповідати дітям про допомогу «гумконвоїв».

«Ми разом з вами хочемо розділити щастя зустрічі Нового року. Ми вже більше двох років разом з вами ділимо радості і горе. Ми супроводжуємо конвої «гуманітарні», і сьогодні все ви отримаєте подарунки », – сказав Родін.

Арттерапевт і казкотерапевт, дитячий психолог Марія Проніна каже, що такі привітання перед казкою викликають у дітей чіткі асоціації з добром і злом. При цьому «добром» себе представляють сепаратисти.

«Природно, для дітей в головах він проводить паралель зі злими героями в казці і добрими. І у дітей відбувається відчуття того, що навколо коїться щось зовсім не святкове. І потім, коли виходить делегація з Росії і розповідає, як вони супроводжували «гуманітарний конвой», які вони хороші і як допомагають – створюються певні образи. Вони формують оцінку. Що свято, війна, Україна і Росія – це все взаємопов'язано», – розповідає Марія Проніна.

Крім того, за словами психолога, формування такого мислення у дітей у майбутньому буде складно виправити.

Джерело: Радіо Свобода