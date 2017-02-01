Нову планету Сонячної системи назвали Бернардбоуеном
- Сьогодні, 03:22
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Вчені відкрили малу планету в 1991 роціДослідники назвали нову малу планету Сонячної системи Бернардбоуеном, на честь засновника Міжнародного центра радіоастрономічних досліджень, астрофізика Бернарда Боуена.
Про це повідомляє EurekAlert.
Раніше, малі планети вважали астероїдами, проте у 2006 році термін «планета» уточнили. Таким чином до категорії малих планет зарахували також Цереру, Еріду і Плутон. Тепер до них приєднався і Бернардбоуен.
Вчені відкрили малу планету в 1991 році. Проте науковці наразі не знають з чого вона складається, оскільки вона регулярно ховається за Марсом або Юпітером, між якими вона і розташована.
Зазначається, що на Бернардбоуен планують направити пілотований апарат в рамках місії ICRAR, яка запланована на 2025 рік.