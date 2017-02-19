NYT: Адвокат Трампа, Манафорт і депутат ВР готували план про зняття санкцій з РФ

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Крім питання зняття санкцій, у плані йшлося про відносини Росії і України

За тиждень до відставки радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна йому представили план щодо скасування санкцій проти Росії.

Про це пише The New York Times.

Над підготовкою плану працювали адвокат Трампа Майкл Коен, російсько-американський бізнесмен, партнер Trump Organization, Фелікс Сетер, колишній глава виборчого штабу президента США Пол Манафорт і народний депутат України від Радикальної партії Андрій Артеменко.

Крім питання зняття санкцій, у плані йшлося про відносини Росії і України. За словами Артеменка, Флінну нібито надали докази корупційної діяльності президента України Петра Порошенка.

При реалізації цього плану нібито передбачено виведення всіх російських військ зі сходу України. Також йде мова про новий референдум, який буде вирішувати долю Криму.

Реакція Білого дому на цю пропозицію невідома.

Посол України в США Валерій Чалий заявив The New York Times, що Артеменко не має права представляти ніякі альтернативні плани мирного врегулювання від імені України. Він назвав питання про проведення в Україні референдуму з приводу Криму грубим порушенням Конституції.