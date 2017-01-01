Обама надав Палестині $221 млн перед складанням повноважень

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$1.05 млн в останні хвилини повноважень були надані офісам представництва Держдепу в Афганістані, Пакистані і бюро з питань північної та центральної Азії

Колишній президент США Барак Обама в останні години свого правління надав Палестинській адміністрації в Ізраїлі допомогу розміром $221 млн, яку блокували республіканці у Конгресі. Про це повідомляє Associated Press.

Джерела видання у Державному департаменті зазначили, що адміністрація президента формально повідомила Конгрес про свої наміри незадовго перед складанням повноважень.

В додаток до $221 млн для палестинців, адміністрація Обами також заявила Конгресу, що витратить $6 млн на закордонні справи, в тому числі $4 млн на програми зі зміни клімату і $1.25 млн для ООН.

Білий дім певний час тиснув на Конгрес щодо надання грошей Палестинській адміністрації через Агентство з міжнародного розвитку, як гуманітарну допомогу для Західного Берегу і Сектору Газа, а також як засіб сприяння верховенству права у майбутній Палестинській державі.

$1.05 млн в останні хвилини повноважень були надані офісам представництва Держдепу в Афганістані, Пакистані і бюро з питань північної та центральної Азії.

Фінансування Палестини викликало невдоволення у Конгресі, а також у адміністрації Дональда Трампа. Новий президент заприсягся підтримувати Ізраїль і запросив його прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньяху відвідати Вашингтон наступного місяця.