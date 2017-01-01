Обама написав прощального листа американцям: Ми впораємося

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Барак Обама

Обама подякував американському народові за честь бути його президентом

Барак Обама, який залишає пост президента США, написав американському народу прощального листа.

«До того, як я передам (усі повноваження. - Ред.) нашому 45-му президенту, я хочу ще раз подякувати вам за честь бути вашим 44-м президентом. Тому що все, чого я навчився за цей час, я навчився завдяки вам. Ви зробили мене більш хорошим президентом і більш хорошою людиною», - йдеться в листі, поширеному американськими ЗМІ.

«Усі ці вісім років ви були джерелом доброти, життєвої стійкості та надії, з яких я черпав силу», - пише Обама.

«Усі ми, незважаючи на те, яку партію підтримуємо, маємо продовжувати цю роботу - роботу громадянина, яка приносить радість. Не лише тоді, коли відбуваються вибори, не лише, коли під загрозою наші приватні інтереси, а й на всьому проміжку життєвого шляху», - продовжив Обама.

«І коли прогрес здається занадто повільним, пам'ятайте: Америка - це не проект однієї людини. Наймогутніше слово в нашій демократії - це слово «Ми». «Ми - народ». «Ми впораємося», - написав Обама.

Завершив свого листа Обама словами, що стали свого часу його слоганом у передвиборній кампанії: «Так, ми можемо» («Yes, we can»).

Нагадаємо, 20 січня відбудеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа.

Джерело: Інтерфакс-Україна