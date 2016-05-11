Обама назвав Росію і Китай «великими країнами, які залякують маленьких сусідів»

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Росія і Китай не можуть зрівнятися потужністю світового впливу зі США , зазначив Обама

Президент США Барак Обама назвав Росію і Китай суперниками Сполучених Штатів, але такими, що не можуть зрівнятися з Америкою у світовій величі та ступеню впливу.

Про це він заявив у вівторок під час фінальної промови на посту президента, яку проголосив у Чикаго, передає Укрінформ.

«Такі суперники, як Росія і Китай не можуть зрівнятися з нашим впливом у всьому світі до того моменту, поки ми не здамося (в боротьбі – ред.) за те, за що стоїмо», - заявив президент США.

При цьому Обама порівняв їх з «великими країнами, які залякують маленьких сусідів».

Американський лідер також зарахував до ворогів Сполучених Штатів терористичне угруповання «Ісламська держава».

«Давайте бути пильними, але не будемо боятися. ІДІЛ намагається вбивати невинних людей, але вони не можуть перемогти Америку, якщо ми не зрадимо нашій Конституції і нашим принципам боротьби», - наголосив він.

Президент США підкреслив, що захист демократичного способу життя вимагає більше, ніж військової сили.