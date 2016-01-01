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    Обама підписав закон, що обмежує військову співпрацю з Росією

    • Сьогодні, 06:13
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    Ніякі кошти, виділені міністерству оборони США в 2017 фінансовому році, не можуть бути спрямовані на двостороннє військове співробітництво між урядами США і Росії

    Президент США Барак Обама в п'ятницю підписав закон про асигнування на оборонні потреби країни, що передбачає обмеження у військовій співпраці з Росією.

    «Ніякі кошти, виділені міністерству оборони США в 2017 фінансовому році, не можуть бути спрямовані на двостороннє військове співробітництво між урядами США і Росії до тих пір, поки міністр оборони у співпраці з держсекретарем не повідомлять відповідні комітети конгресу про те, що РФ припинила окупацію української території і агресивні дії, що загрожують суверенітету і територіальної цілісності України і членів НАТО», - йдеться в документі.

    Крім того, там вказується, що РФ повинна виконувати мінські угоди по Україні.

    Окремим параграфом прописана заборона на виділення коштів на «будь-які дії, які визнають суверенітет РФ над Кримом». Винятки можуть бути тільки в тих випадках, коли міністр оборони і держсекретар визначать, що мова йде про національну безпеку США, і своєчасно повідомлять профільні комітети конгресу.


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