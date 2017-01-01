Обама після тривалої відпустки повернувся до громадського життя

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44-й президент США Барак Обама

Екс-президент США зустрівся зі студентами університету Чикаго

Екс-президент США Барак Обама після тримісячної відпустки повернувся до громадського життя. Він зустрівся зі студентами університету Чикаго, в якому викладав Конституційне право. Виступаючи в місті, яке стало для нього рідним, Обама закликав людей стати активістами в своїх громадах, яким був він сам ще до початку кар'єри в Вашингтоні.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Обама розповів, що як громадський активіст три десятки років тому в Чикаго він навчився, що «прості люди, якщо працюють разом, можуть досягти надзвичайних успіхів». Екс-президент зізнався, що запам'ятав це на все життя.

Також, він висловив надію, що зможе допомогти підготувати нове покоління взяти булаву в свої руки і керувати в світі. Він додав, що такі нагальні проблеми, як фінансова нерівність, кліматичні зміни і несправедливість кримінальної юридичної системи – це серйозні, вражаючі проблеми, але вони можуть бути розв'язані.

Після того, як Обама пішов з поста президента, він жив приватним життям.