Обама пояснив, чому пом'якшив покарання інформатору WikiLeaks

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Обама вважає доцільним скорочення терміну ув’язнення Челсі Меннінґ

Президент США Барак Обама вважає доцільним скорочення терміну ув’язнення Челсі Меннінґ, що відбуває 35-річне покарання у в’язниці за передачу секретної інформації проекту WikiLeaks.

«Челсі Меннінґ вже відсиділа досить великий термін. Зважаючи на те, що вона визнала свою провину, то те покарання, яке вона отримала було неспівмірним з тим, що отримали інші автори витоку інформації. Вона відбула достатній термін, тому був сенс скоротити його», – заявив Барак Обама 18 січня на підсумковій прес-конференції у Вашингтоні.

При цьому Обама зазначив, що його рішення не пов’язане з заявою засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, він погодиться на екстрадицію до США.

«Я не звертаю увагу на твіти, які публікує Ассанж, тож не не було фактором», – зазначив Барак Обама.

Президент США Барак Обама пом’якшив покарання Челсі Меннінґ (Бредлі Меннінґу), що відбуває 35-річне покарання у в’язниці за передачу секретної інформації проекту WikiLeaks. 17 січня у Білому домі повідомили, що Меннінґ мають звільнити 17 травня.

У серпні 2013 року військовий суд США засудив рядового Бредлі Меннінґа, якого обвинувачували у передачі великого обсягу секретних документів проекту Wikileaks, до 35 років ув’язнення.

За даними слідства, під час служби в Іраку Меннінґ незаконно скачав із закритих архівів сотні тисяч секретних повідомлень американських дипломатів, які згодом з’явилися на сайті Wikileaks.

У 2013 році Бредлі Меннінг вирішив змінити стать з чоловічої на жіночу та взяв ім’я Челсі, а в лютому 2015 року отримав дозвіл на проходження гормональної терапії.