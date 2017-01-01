Обама пояснив позицію США при голосуванні за резолюцію ООН по Ізраїлю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обама зазначив, що у Трампа свій погляд на дане питання

Прийняття резолюції в Раді Безпеки ООН, яка засуджувала будівництво ізраїльських поселень в зоні безпеки, дозволить сторонам конфлікту перевести подих та знайти прийнятний статус-кво для вирішення ситуації.

Так пояснив президент США Барак Обама рішення не блокувати резолюцію в РБ ООН.

Він пояснив, що в регіоні має місце «цілий ряд небезпек та зрозумілих побоювань», які, можливо, мають ізраїльтяни – щодо хаосу й виникнення угруповань таких як ІДІЛ, а також погіршення ситуації в Сирії. У цьому зв'язку США мали розуміння «що обидві сторони насправді не прийдуть до угоди про остаточний статус», щоб зберегти можливість співіснування двох держав.

«Статус-кво небезпечний для ізраїлітян і поганий для Палестини. І все це - погано для нацбезпеки США. Ми докладали багато зусиль до миру, але ми не можемо ввести мир насильно, або примусити Ізраїль і Палестину до миру. Ми можемо створити умови, майданчик, не більше», - заявив Обама.

Обама зазначив, що говорив з цього приводу і з керівництвом Ізраїлю, і з палестинськими лідерами.

«Ізраїльтяни й палестинці повинні зрозуміти, що цей момент, очевидно, мине. І ми сподіваємося, що потім виникнуть дебати всередині як ізраїльських, так і палестинських громад, які хоч і не призведуть до негайного миру, але принаймні, наблизять до більш тверезої оцінки того, якою може бути альтернатива», - зауважив Обама.

Водночас він погодився, що обраний президент Трамп має свою політику та погляди на ситуацію. Крім того, посол США або кандидат на цю посаду, очевидно, також матиме різні точки зору, ніж сам Обама.