Обама: Представлені санкції - ще не вся відповідь на дії Росїі

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Барак Обама

Будуть ще і непублічні дії, які запровадять тоді, коли це буде необхідно, заявив Обама

Президент США Барак Обама прокоментував рішення про висилку російських дипломатів і введені санкції проти РФ, назвавши такі дії «необхідною і адекватною відповіддю».

Коментар президента США опубліковано на сайті Білого дому.

За словами Обами, вся американська громадськість має бути серйозно стурбована діями Росії. Президент США підкреслив, що РФ не тільки впливала на президентські вибори за допомогою санкціонованих у вищих ешелонах російської влади кібератак, але й здійснювала безпрецедентний тиск на американських дипломатів у Москві.

«Тиск здійснювали співробітники спецслужб та поліції, що не могло залишитися без відповіді», - заявив Обама.

Президент США підкреслив, що представлений громадськості пакет - ще не вся відповідь Росії за її діяльність. Будуть ще і непублічні дії, які запровадять тоді, коли це буде необхідно. Обама закликав друзів і союзників США у всьому світі об'єднати зусилля для протидії порушенню міжнародного законодавства Росією та її впливу на демократичні уряди.

Крім того, Обама повідомив, що його адміністрація представить у найближчі дні в Конгресі доповідь про зловмисному вплив Росії на вибори в США.

Нагадаємо, 29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.

Джерело: Укрінформ