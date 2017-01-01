Обама придбав будинок у Вашингтоні за $8,1 млн

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Будинок Барака Обами

У будинку в стилі епохи Тюдорів розташовується вісім спалень

Колишній президент США Барак Обама придбав будинок у Вашингтоні, який його родина раніше орендувала.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Житло родини Обами розташоване недалеко від Білого дому, в престижному районі столиці США - Калорама, де довгий час селилися дипломати, лобісти і політики.

Як повідомляється, купити будинок Обами вирішили, оскільки молодшій дочці екс-президента залишається два роки до закінчення школи у Вашингтоні.

Будинок в стилі епохи Тюдорів з вісьмома спальнями обійшовся родині в $8,1 млн, зазначає ЗМІ.

Серед сусідів Обами - видатні діячі Вашингтона, включаючи дочку чинного президента Іванку Трамп і її чоловіка Джареда Кушнера, які переїхали в район Калорама з Нью-Йорка на початку року. Держсекретар США Рекс Тіллерсон теж живе в будинку неподалік.

До слова, Барак Обама різко відреагував на рішення нинішнього керівництва Білого дому про вихід США з Паризької кліматичної угоди.