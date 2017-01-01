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    Обама придбав будинок у Вашингтоні за $8,1 млн

    • Сьогодні, 07:40
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    Будинок Барака Обами
    Будинок Барака Обами

    У будинку в стилі епохи Тюдорів розташовується вісім спалень

    Колишній президент США Барак Обама придбав будинок у Вашингтоні, який його родина раніше орендувала.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    Житло родини Обами розташоване недалеко від Білого дому, в престижному районі столиці США - Калорама, де довгий час селилися дипломати, лобісти і політики.

    Як повідомляється, купити будинок Обами вирішили, оскільки молодшій дочці екс-президента залишається два роки до закінчення школи у Вашингтоні.

    Будинок в стилі епохи Тюдорів з вісьмома спальнями обійшовся родині в $8,1 млн, зазначає ЗМІ.

    Серед сусідів Обами - видатні діячі Вашингтона, включаючи дочку чинного президента Іванку Трамп і її чоловіка Джареда Кушнера, які переїхали в район Калорама з Нью-Йорка на початку року. Держсекретар США Рекс Тіллерсон теж живе в будинку неподалік.

    До слова, Барак Обама різко відреагував на рішення нинішнього керівництва Білого дому про вихід США з Паризької кліматичної угоди.

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