Обама разом із родиною полетів у Каліфорнію
- Вчора, 23:35
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44-й президент США виступив із прощальною промовою перед друзями, помічниками та членами колишньої адміністрації Білого домуКолишній президент США Барак Обама разом із дружиною відлетів із Вашингтона в Каліфорнію.
Про це повідомляє ABCnews.
Як зазначається, після інавгурації Дональда Трампа родина Обами вийшла з будівлі Капітолію і вирушила на авіабазу Ендрюс, де 44-й президент США виступив із прощальною промовою перед друзями, помічниками та членами колишньої адміністрації Білого дому. Потім Барак Обама разом з дружиною сів у вертоліт та відлетів у Палм-Спрінгс, Каліфорнія.
Коли один із журналістів запитав у колишнього глави Білого дому, чи відчуває він ностальгію, то почув у відповідь: «Звичайно».
А коли Обаму попросили сказати «заключні слова для американського народу», він просто подякував.