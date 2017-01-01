Обама разом із родиною полетів у Каліфорнію

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44-й президент США виступив із прощальною промовою перед друзями, помічниками та членами колишньої адміністрації Білого дому

Колишній президент США Барак Обама разом із дружиною відлетів із Вашингтона в Каліфорнію.

Про це повідомляє ABCnews.

Як зазначається, після інавгурації Дональда Трампа родина Обами вийшла з будівлі Капітолію і вирушила на авіабазу Ендрюс, де 44-й президент США виступив із прощальною промовою перед друзями, помічниками та членами колишньої адміністрації Білого дому. Потім Барак Обама разом з дружиною сів у вертоліт та відлетів у Палм-Спрінгс, Каліфорнія.

Коли один із журналістів запитав у колишнього глави Білого дому, чи відчуває він ностальгію, то почув у відповідь: «Звичайно».

А коли Обаму попросили сказати «заключні слова для американського народу», він просто подякував.