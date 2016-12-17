Обама розповів про своє найважче рішення на посаді президента

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Обама нагадав, що завжди вважав кампанію США в Іраку помилкою і вважав, що увагу потрібно зосередити саме на Афганістані

Президент США Барак Обама в інтерв'ю телекомпанії ABC назвав відправку додаткового військового контингенту в Афганістан в кінці 2009 року своїм «найважчим рішенням».



«Найважче рішення я прийняв на початку роботи на посаді президента, коли наказав відправити ще 30 тис. Солдатів до Афганістану, будучи при цьому тим, хто хотів покінчити з великою присутністю (американських) військових в інших країнах», - сказав він.

Обама нагадав, що завжди вважав кампанію США в Іраку помилкою і вважав, що увагу потрібно зосередити саме на Афганістані.

«Я думаю, це було правильним рішенням, тому що на той момент «Талібан» значно посилився», - додав він.

Обама вказав на те, що з тих пір США допомогли зміцнити афганські збройні сили. Крім того, тепер відмова від масштабного застосування наземних сил привела до того, що, на думку господаря Білого дому, Сполучені Штати «будуть з меншою часткою ймовірності розглядатися, як окупанти». Як приклад він навів поточну операцію зі звільнення Мосула в Іраку від бойовиків угруповання «Ісламська держава», яку проводять місцеві сили.