Обама розповів про свої плани після закінчення президентства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обама хоче писати і обдумати свій досвід

Президент США Барак Обама в ході своєї останньої прес-конференції розповів, чим збирається займатися після закінчення президентства.

За словами Обами, йому потрібен час, щоб обдумати цей «приголомшливий досвід», який йому «довелося пережити».

«Для мене важливо деякий час обдумати цей весь досвід, що я пройшов, переконатися, що моя дружина готова йти зі мною далі. Я хочу трохи пописати. І хочу вже трохи помовчати. Я хотів би писати, не чути якийсь час свого голосу, хотів би провести час з моїми дочками. Це мої пріоритети», - сказав Обама.

При цьому він зазначив, що «як і раніше» залишається громадянином.