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США захищали основний принцип, щоб більші країни не могли просто брати і захоплювати менші, зазначив Обама

Президент США Барак Обама сподівається, що в України та Росії будуть міцні відносини, бо вони подібні історично та культурно. Про це він заявив під час своєї підсумкової прес-конференції у якості президента США.

«Важливо пам’ятати, що причина, чому були введені санкції проти Росії пов’язані з діями Росії в Україні. Тут важливо, щоб США захищали основний принцип, щоб більші країни не могли просто брати і захоплювати менші, - зазначив Обама.

За його словами, Росія сама вибрала шлях агресивної політики, анексувавши Крим і продовжуючи і сьогодні підтримувати проросійських сепаратистів на Донбасі і втручаючись у справи суверенної України..

«Як я говорив раніше, я розраховую, що Росія і Україна будуть мати міцні відносини, вони історично пов'язані разом соціально і культурно, але Україна - це незалежна країна», - сказав він.

Нагадаэмо, президент США Барак Обама заявив, що Росія продовжує окупацію територій України та втручатись в її внутрішні справи.



