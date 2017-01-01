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    Обама вперше проведе публічну зустріч після президентства

    • Сьогодні, 04:16
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    Барак Обама
    Барак Обама

    Колишній президент США зустрінеться зі студентами Чикаго

    Барак Обама виступить у понеділок в Чикаго з першою публічною промовою після завершення президентського терміну в січні цього року. Обама зустрінеться зі студентами університету Чикаго, де він сам викладав конституційне право.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Колишній глава Білого дому раніше обіцяв, що не піде з політики. Кілька місяців після президентства він присвятив відпочинку.

    Значну частину цього періоду він провів на Британських Віргінських островах в маєтку бізнесмена і філантропа сера Річарда Бренсона.

    Раніше «Главком» повідомляв, що екс-президент США Барак Обама під час свого перебування на острові в Тихому океані має намір  написати мемуари про своє перебування на посту президента.

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