Обама закликав Конгрес не скасовувати його реформу охорони здоров'я

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Фото: Эксперт Барак Обама

Колишній президент США розповів про значення Obamacare

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама на виступі в президентській бібліотеці імені Джона Кеннеді в Бостоні закликав Конгрес США не скасовувати Obamacare – реформу охорони здоров'я, яку було прийнято у 2010 році. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Так, Обама зазначив, що багато демократів, які підтримали Obamacare, знали, що це, можливо, коштуватиме їм місця в Конгресі.

«Вони зробили важку справу. Вони проявили мужність. Більшість з них дійсно втратили свої місця, але вони були вірні тому, що президент Кеннеді визначив у своїй книзі як мужність у Конгресі», – сказав Обама.

Нагадаємо, палата представників Конгресу США в четвер, 4 травня, проголосувала за скасування значної частини реформи охорони здоров'я Obamacare. За скасування багатьох положень закону про доступні охорону здоров'я і захист пацієнтів виступило 217 членів палати представників, проти проголосувало 213 осіб. При цьому серед конгресменів, які підтримали цей крок, не було жодного демократа.