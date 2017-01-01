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    Обама закликав Конгрес не скасовувати його реформу охорони здоров'я

    • Сьогодні, 12:11
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    Барак Обама
    Фото: Эксперт
    Барак Обама

    Колишній президент США розповів про значення Obamacare

    Колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама на виступі в президентській бібліотеці імені Джона Кеннеді в Бостоні закликав Конгрес США не скасовувати Obamacare – реформу охорони здоров'я, яку було прийнято у 2010 році. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    Так, Обама зазначив, що багато демократів, які підтримали Obamacare, знали, що це, можливо, коштуватиме їм місця в Конгресі.

    «Вони зробили важку справу. Вони проявили мужність. Більшість з них дійсно втратили свої місця, але вони були вірні тому, що президент Кеннеді визначив у своїй книзі як мужність у Конгресі», – сказав Обама.

    Нагадаємо, палата представників Конгресу США в четвер, 4 травня, проголосувала за скасування значної частини реформи охорони здоров'я Obamacare. За скасування багатьох положень закону про доступні охорону здоров'я і захист пацієнтів виступило 217 членів палати представників, проти проголосувало 213 осіб. При цьому серед конгресменів, які підтримали цей крок, не було жодного демократа.

    США Барак Обама Дональд Трамп
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