Обама запевнив, що забезпечить плавну передачу влади Трампу

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Обама підкреслив, що обрання Трампа — це рішення, яке свідчить про демократію, і його потрібно поважати

Президент США Барак Обама запевнив, що його адміністрація забезпечить максимально гладку передачу влади обраному президенту США Дональду Трампу.

Про це він заявив, під час виступу з прощальною промовою в Чикаго, передає телеканал CNN.

Почувши незадоволені вигуки публіки, Обама підкреслив, що обрання Дональда Трампа — це рішення, яке свідчить про демократію, і його потрібно поважати.

Obama: I committed to Trump that my administration would ensure a smooth transition https://t.co/npB1afOJkP https://t.co/4UJp6BRo2f — CNN Politics (@CNNPolitics) 11 січня 2017 р.



