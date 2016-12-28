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    Обама запевнив, що забезпечить плавну передачу влади Трампу

    • Сьогодні, 05:11
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    Обама підкреслив, що обрання Трампа — це рішення, яке свідчить про демократію, і його потрібно поважати

    Президент США Барак Обама запевнив, що його адміністрація забезпечить максимально гладку передачу влади обраному президенту США Дональду Трампу.

    Про це він заявив, під час виступу з прощальною промовою в Чикаго, передає телеканал CNN.

    Почувши незадоволені вигуки публіки, Обама підкреслив, що обрання Дональда Трампа — це рішення, яке свідчить про демократію, і його потрібно поважати.


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