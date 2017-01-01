Обама зайняв 12-е місце в рейтингу всіх президентів США

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Найбільш непопулярними президентами стали Джеймс Б'юкенен, Ендрю Джонсон і Франклін Пірс

У США опублікували рейтинг президентів країни, складений істориками та низкою інших фахівців. Рейтинг був опублікований телеканалом C-SPAN.

Лідером серед президентів США виявився Авраам Лінкольн. Друге і третє місце зайняли Джордж Вашингтон і Франклін Рузвельт відповідно.

Екс-президент США Барак Обама опинився на 12-му рядку. Як відзначають укладачі рейтингу, найсильнішою стороною його політики було регулювання економіки. У той же час в міжнародних відносинах Обама отримав дуже низьку оцінку.

Найбільш непопулярними президентами стали Джеймс Б'юкенен, Ендрю Джонсон і Франклін Пірс.