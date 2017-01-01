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    Обама зайняв 12-е місце в рейтингу всіх президентів США

    • Сьогодні, 06:35
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    Найбільш непопулярними президентами стали Джеймс Б'юкенен, Ендрю Джонсон і Франклін Пірс

    У США опублікували рейтинг президентів країни, складений істориками та низкою інших фахівців. Рейтинг був опублікований телеканалом C-SPAN.

    Лідером серед президентів США виявився Авраам Лінкольн. Друге і третє місце зайняли Джордж Вашингтон і Франклін Рузвельт відповідно.

    Екс-президент США Барак Обама опинився на 12-му рядку. Як відзначають укладачі рейтингу, найсильнішою стороною його політики було регулювання економіки. У той же час в міжнародних відносинах Обама отримав дуже низьку оцінку.

    Найбільш непопулярними президентами стали Джеймс Б'юкенен, Ендрю Джонсон і Франклін Пірс.

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