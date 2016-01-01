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    Обама збільшив військову допомогу Україні до $350 млн

    • Сьогодні, 11:24
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    <h1 style="margin: 8.05pt 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Обама підписав закон про о

    Обама підписав закон про о

    Барак Обама підписав закон про оборонну політику США, який збільшує допомогу Україні до $350 млн

    Документ також передбачає виділити кошти для надання Україні допомоги у сфері безпеки, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь

    Президент США Барак Обама підписав закон про оборонну політику країни з витратами в $611 млрд. Про це йдеться у повідомленні посольства України в США у Facebook.

    Закон передбачає підвищення окладу військових на 2,1% і ряд інших поліпшень. Наприклад, пільги для військовослужбовців та їх сімей. Також документ спрощує методи боротьби з кібератаками і ворожими безпілотними апаратами.

    У 2017 році США мають намір також направити на «стримування Росії» $4,3 млрд. Ці гроші будуть використані на політичну, економічну та публічну дипломатію. При цьому Пентагон також надасть підтримку союзникам по НАТО.

    Як повідомляє Посольство України в США, документом також передбачено виділити кошти для надання Україні допомоги у сфері безпеки, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь. Кошторис такої допомоги Україні в бюджетному 2017 році, згідно з підписаним Обамою законом, збільшено до 350 млн. дол. порівняно з 300 млн. дол. США, які були закладені в аналогічному документі на 2016 р.

    «Перелік видів допомоги розширено включенням засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування ЗСУ», – відзначили в українській дипустанові.

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