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Обама підписав закон про о

Барак Обама підписав закон про оборонну політику США, який збільшує допомогу Україні до $350 млн

Документ також передбачає виділити кошти для надання Україні допомоги у сфері безпеки, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь

Президент США Барак Обама підписав закон про оборонну політику країни з витратами в $611 млрд. Про це йдеться у повідомленні посольства України в США у Facebook.

Закон передбачає підвищення окладу військових на 2,1% і ряд інших поліпшень. Наприклад, пільги для військовослужбовців та їх сімей. Також документ спрощує методи боротьби з кібератаками і ворожими безпілотними апаратами.

У 2017 році США мають намір також направити на «стримування Росії» $4,3 млрд. Ці гроші будуть використані на політичну, економічну та публічну дипломатію. При цьому Пентагон також надасть підтримку союзникам по НАТО.

Як повідомляє Посольство України в США, документом також передбачено виділити кошти для надання Україні допомоги у сфері безпеки, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь. Кошторис такої допомоги Україні в бюджетному 2017 році, згідно з підписаним Обамою законом, збільшено до 350 млн. дол. порівняно з 300 млн. дол. США, які були закладені в аналогічному документі на 2016 р.

«Перелік видів допомоги розширено включенням засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування ЗСУ», – відзначили в українській дипустанові.