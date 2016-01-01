Обіцянки-цяцянки: окупаційна влада обіцяє кримчанам іпотеку під 11%

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Доступне житло

Аксьонов заявив, що вартість квадратного метра житла не перевищуватиме 35 тис. рублів

Програма іпотечного кредитування в повній мірі запрацює в окупованому Криму з 2017 року. Про це на одному з кримських телеканалів заявив призначений Кремлем «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов.

«Будівництво - це такий тренд, який розвиває практично всі галузі народного господарства. Одна з головних задач, яка на сьогоднішній день стоїть, - для забезпечення житлом надати комфортний банківський продукт. Програма іпотечного кредитування буде працювати в Криму з 2017 року», - сказав він.

За словами Аксьонова, кримчанам буде доступна іпотека під 11% річних. «Ми в змозі будемо забезпечити по низці програм фінансування та формування процентних ставок в районі 11% для кримчан, які бажають придбати житло. Це одна з основних задач - будівництво і введення в експлуатацію нових площ», - підкреслив він.

Аксьонов додав, що вартість квадратного метра житла за програмами підтримки не повинна перевищувати 35 тис. руб. «Програми підтримки працюватимуть. Вважаю, що якщо вартість квадратного метра буде в районі 30-35 тис. рублів, це дасть поштовх до розвитку будівельної галузі Республіки Крим», - підсумував Аксьонов.