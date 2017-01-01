Оболонський суд Києва викликав Януковича на засідання про держзраду

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Колишній президент України наразі переховується в Росії

Біглого екс-президент викликають у якості обвинуваченого

Оболонський районний суд міста Києва викликає екс-президента України Віктора Януковича в якості обвинуваченого на засідання 4 травня 2017 року.

Відповідна повістка про виклик до суду опублікована на порталі «Судова влада України».

«Оболонський райсуд Києва викликає вас як обвинуваченого на 10:00 4 травня 2017 року у справі за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 КК України», - йдеться у офіційному документі.

Раніше стало відомо, що кримінальне провадження щодо Януковича розглядатиме трійка суддів, а саме голова Оболонського райсуду столиці Владислав Дев’ятко, Дмитро Камбулов та Максим Тітов.

Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду Януковича до Печерського районного суду.

Згодом кримінальне провадження про держзраду Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва у відеорежимі оголосив про підозру екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, скоєних з метою зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ККУ.

До слова, військова прокуратура Генеральної прокуратури України оприлюднила повістку про виклик на допит колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка на 21 квітня.