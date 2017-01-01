Оборонне замовлення на 2017 рік буде профінансовано на 9 млрд грн

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Засідання РНБО

81% державного оборонного замовлення – це загальний фонд держбюджету

У п’ятницю, 27 січня, Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента Петра Порошенка розглянула державне оборонне замовлення на 2017 рік.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на початку засідання Порошенко наголосив, що при формуванні замовлення цього року мають бути враховані всі недоліки, що мали місце у 2016-му.

«Державне оборонне замовлення на 2017 рік ми маємо сформувати з твердим урахуванням тих недоліків, які мало оборонне замовлення 2016 року. Перш за все наголошую на тому, що 81% державного оборонного замовлення – це є загальний фонд держбюджету. І ми твердо переконані в тому, що на сьогоднішній день цей 81% буде гарантовано профінансовано», - підкреслив Порошенко.

«В грошовому вимірі – близько 9 млрд грн – це кошти загального фонду держбюджету в 2017 році, при чому фінансування має розпочатися вже зараз», - додав президент.

Він повідомив, що на виконання його доручення формування державного оборонного замовлення здійснюватиметься як мінімум на три роки. «Щоб мати можливість втілювати в життя найновітніші розробки українського оборонно-промислового комплексу та українських конструкторів, які мають добре реноме, авторитет і у військах, і на міжнародному ринку», - підкреслив Порошенко.

Глава держави назвав цілком слушною пропозицію щодо закупівлі зразків озброєння та військової техніки в кількості, яка забезпечує так зване «оптове переозброєння» окремих підрозділів.

За словами президента, велику дискусію при формуванні державного оборонного замовлення викликало питання відносно того, що саме треба закуповувати. «У нас стає вибір: або один «Оплот», або десять глибоко модернізованих і капітально відремонтованих Т-64 або Т-80. При чому «Оплот» будується щонайшвидше за 18 місяців, а цикл глибокої модернізації Т-80 складає 2,5 місяці. Таким чином, у нас постає питання або танкова рота в повному складі, або один танк, - сказав він. - І поки у нас є ресурс терміново треба провести глибоку модернізацію зазначених танків, нам необхідно в першу чергу забезпечити танкові підрозділи в повному обсязі стовідсотковою комплектацією глибоко модернізованими, капітально відремонтованими машинами за надзвичайно короткий термін».