Оборонний бюджет України можуть збільшити вдвічі

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Зробити це можливо лише за умови розвитку економіки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що оборонний бюджет країни варто збільшити вдвічі. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Ми маємо сьогодні 130 мільярдів гривень бюджету на українське військо, нашу безпеку та оборону, але я вважаю, що краще було б удвічі збільшити оборонний бюджет нашої країни», – сказав Гройсман.

Він зазначив, що зробити це можливо лише за умови розвитку економіки. «А він не терпить зростання популізму, тому ми маємо викорінити це явище і показати справжню ефективну державну політику», – сказав глава уряду.

Нагадаємо, згідно з опитуванням «Главкома», яке ще триває, Гройсман не впорався з роботою на посаді прем’єр-міністра, і найкраще, що він може зробити, – це повернутися у Вінницю. Таку думку висловило 78% користувачів інтернету.

Джерело: Укрінформ