Оборонно-промисловий комплекс України: як прикрити об’єкти від диверсійного проникнення? (трансляція)
- Сьогодні, 11:58
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Розсилка
Фахівці представлять українські засоби захисту об’єктів та зроблять огляд нових технологій
Сьогодні, 18 квітня, о 12.00 інформаційному агентстві «Главком» прес-конференція на тему: «ОПК України: як прикрити об’єкти від диверсійного проникнення?»
Запрошені гості:
Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член Правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України».
Михайло Прохоренко, заступник голови правління ХК «Укрспецтехка» (розробник та виробник оновленого комплексу боротьби з безпілотними літальними апаратами «Анклав», РЛС «Малахіт», які почали постачатися до ЗСУ), член Правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України».
Учасники прес-конференції розкажуть про можливості та потенціал приватних підприємств ОПК України у галузі прикриття об’єктів від диверсійного проникнення та протидії безконтактним атакам противника. Серед іншого, фахівці представлять українські засоби захисту об’єктів та зроблять огляд нових технологій у цій сфері.
Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: