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    Оборонно-промисловий комплекс України: як прикрити об’єкти від диверсійного проникнення? (трансляція)

    • Сьогодні, 11:58
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    Виробництво зброї
    Виробництво зброї

    Фахівці представлять українські засоби захисту об’єктів та зроблять огляд нових технологій

    Сьогодні, 18 квітня, о 12.00 інформаційному агентстві «Главком» прес-конференція на тему: «ОПК України: як прикрити об’єкти від диверсійного проникнення?»

    Запрошені гості:

    Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член Правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України».

    Михайло Прохоренко, заступник голови правління ХК «Укрспецтехка» (розробник та виробник оновленого комплексу боротьби з безпілотними літальними апаратами «Анклав», РЛС «Малахіт», які почали постачатися до ЗСУ), член Правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України».

    Учасники прес-конференції розкажуть про можливості та потенціал приватних підприємств ОПК України у галузі прикриття об’єктів від диверсійного проникнення та протидії безконтактним атакам противника. Серед іншого, фахівці представлять українські засоби захисту об’єктів та зроблять огляд нових технологій у цій сфері.

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

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