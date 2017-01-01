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    Оборонну угоду Канади з Україною підпишуть на наступному тижні

    • Сьогодні, 08:15
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    Міністр оборони України Степан Полторак
    Міністр оборони України Степан Полторак

    Участь у церемонії підписання візьме особисто міністр оборони України Степан Полторак

    На початку наступного тижня в Оттаві буде підписано довгоочікувану Угоду про співробітництво між Міністерствами оборони України та Канади.

    Цю інформацію підтвердили в оборонних відомствах обох країн.

    За словами джерел агентства, участь у церемонії підписання візьме особисто міністр оборони України Степан Полторак, який саме перебуватиме із офіційним візитом у Канаді.

    Водночас, співрозмовники агентства зазначили, що робота над остаточним варіантом Угоди іще триває, але має бути завершена вчасно.

    Нагадаємо, що Угода про співробітництво між міністерствами оборони Канади та України є міжвідомчим договором, необхідним для відкриття Україні доступу до канадського ринку зброї. Остаточно домовитися про її підписання вдалося наприкінці минулого року під час візиту віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе до Оттави. Відтоді керівники оборонних відомств обох країн узгоджували дату для проведення церемонії.

     

    Джерело: Укрінформ

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