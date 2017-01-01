Обов’язкове медстрахування в Україні можуть ввести через два роки

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Медичне страхування

У Кабміні зазначають, що перехід на систему медстрахування дасть можливість забезпечити рівний доступ населення до медичної допомоги

Кабінет міністрів України має намір з 2019 року ввести обов'язкове медичне страхування. Про це йдеться у звіті про результати виконання програми діяльності уряду у 2016 році.

В документі зазначається, що перехід на систему медстрахування дасть можливість забезпечити рівний доступ населення до медичної допомоги, підвищити якість послуг у закладах охорони здоров'я, а також мінімізувати витрати пацієнтів, збільшивши при цьому доходи медпрацівників за рахунок ефективного розподілу бюджетних коштів.

Як відомо, в Україні розпочалася чергова реформа охорони здоров’я. Перший етап має на меті зміну фінансування первинної ланки медичної допомоги. Йдеться про початок запровадження страхової сімейної медицини, формування переліку послуг для пацієнтів тощо.

Реформа, як зазначають у МОЗ, стартує із запуску системи сімейної медицини європейського зразка на базі поліклінік та амбулаторій. Вона передбачає ефективне використання державних коштів, коли гроші йдуть за пацієнтом та на надання йому конкретної допомоги, а не на утримання «ліжко-місць». Уже незабаром, як планують у відомстві, українці зможуть самостійно обирати собі сімейного лікаря та укладати з ним контракт, де буде чітко прописано обсяг послуг, які оплачує держава.

Чого чекати українцям від реформи, читайте у статті «Главкома» «Куди бігти, якщо болить? Про 210 гривень, які «підуть за пацієнтом»