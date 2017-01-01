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    Обрано голову Вищого адміністративного суду України

    • Вчора, 22:46
    • Розсилка
    Олександр Нечитайло
    Олександр Нечитайло

    Нечитайло буде очолювати Вищий адміністративний суд України ще два роки

    Збори суддів Вищого адміністративного суду України в ході засідання переобрали голову ВАСУ Олександра Нечитайла на другий термін. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВАСУ.

    Повідомляється, що сьогодні, 30 березня 2017 року, збори суддів ВАСУ на засіданні переобрали голову суду Нечитайла на другий термін. За відповідне рішення проголосували 35 суддів з 40 зареєстрованих на зборах.

    Зазначимо, згідно ст. 20 закону «Про судоустрій і статус суддів» голова вищого спеціалізованого суду обирається на посаду шляхом таємного голосування більшістю від загальної кількості суддів, які працюють у відповідному суді.

    Кандидатура Нечитайла була єдиною на сьогоднішньому голосуванні, він буде очолювати ВАСУ ще два роки. 

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