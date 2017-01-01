Обрано ведучих «Євробачення-2017»

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Ведучі «Євробачення-2017»

Уперше пісенний конкурс «Євробачення» вестиме троє чоловіків

Уперше в історії «Євробачення» конкурс вестиме троє чоловіків – Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко. Про це повідомляє «UА:Перший».

Остапчук та Скічко мають багаторічний досвід ведення шоу та прямих ефірів. Вони – у першу чергу, яскраві телевізійні персонажі, які можуть похвалитися багатьма талантами, відмінним почуттям гумору та вільним володінням англійською мовою.

Мірошниченко – експерт «Євробачення», ведучий «UA:Перший». Він був коментатором міжнародного пісенного конкурсу з 2011 року і вів дитяче «Євробачення» в Києві у 2009 та 2013 роках. Йому випала роль бути ведучим грін-рума, де виконавці чекають на результати конкурсу.

Ведучих обирали шляхом складного кількаетапного конкурсу. Окрім досвіду ведення телевізійних шоу в прямому ефірі, претенденти мали продемонструвати володіння англійською мовою, почуття гумору, впевненість, артистизм та різноманітні таланти.

«Україна стане першою країною, де ведучими працюватимуть троє хлопців. Тімура Мірошниченка не треба представляти. Його добре знає не лише українська, а й європейська публіка. Олександр Скічко та Володимир Остапчук – дотепні та професійні ведучі, за плечами яких сотні ефірів та заходів. Тому я з упевненістю можу сказати: концерти «Євробачення-2017» будуть несподіваними, цікавими та запам’ятаються глядачам надовго», – прокоментував Павло Грицак, заступник керівника ПАТ НСТУ.

Остапчук та Скічко вестимуть усі шоу пісенного конкурсу: репетиції, півфінали та фінал. Окрім цього, організаційний комітет активно залучатиме ведучих до підготовки «Євробачення-2017».