Ображені через Самойлову росіяни не хочуть, щоб РФ транслювала «Євробачення-2017», - опитування

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Фото РИА «Новости» Юлія Самойлова

Лише 18% росіян хочуть дивитися трансляцію конкурсу по телебаченню

Більшість росіян (75%) підтримують рішення Першого каналу про відмову від трансляції «Євробачення-2017» у зв'язку із забороною української сторони на в'їзд до Києва учасниці конкурсу від Росії Юлії Самойлової. Про це свідчать результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Незгоду з позицією керівництва каналу щодо відмови від трансляції конкурсу висловили 18% респондентів.

Згідно з результатами дослідження, число громадян, які хоч раз дивилися «Євробачення», зросло за останні п'ять років: якщо в 2012 р. 76% респондентів заявляли, що бачили трансляції пісенного конкурсу, то в 2017 р - 82%.

«Реакція росіян на рішення про відмову транслювати «Євробачення» цьогоріч - передбачувана. Позиція України щодо Юлії Самойлової сприймається як несправедлива і політизована... Бажаючі можуть подивитися конкурс і в інтернеті, так що про обмеження прав і можливостей не йдеться», - прокоментував результати дослідження керівник практики політи чеського аналізу і консультування ВЦВГД Михайло Мамонов.

Фінал «Євробачення-2017» відбудеться 13 травня у Києві.

Як повідомлялось, 22 березня Служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд в країну співачці Юлії Самойлової, яка повинна була представляти Росію на конкурсі «Євробачення-2017», через її відвідини окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.