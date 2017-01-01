  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Обшуки в Нацбанку стосуються його керівництва, - НАБУ

    • Сьогодні, 22:09
    • Розсилка
    НАБУ проводить обшук та вилучення документів в Нацбанку
    НАБУ проводить обшук та вилучення документів в Нацбанку

    Слідчі дії в приміщенні НБУ на є класичними обшуками, зазначив Ситник

    Обшуки в Національному банку України, які проводилися 29 березня, стосуються керівництва НБУ.

    Про це в ефірі ZIK заявив керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

    «Ця справа стосується керівництва Національного банку України», — сказав Ситник.

    За його словами, слідчі дії в приміщенні НБУ на є класичними обшуками.

    «Важко це назвати класичними обшуками, оскільки ніякого опору з боку працівників НБУ щодо виконання процесуальних дій не було. Вони зустріли наших працівників і видали документи, які потрібні були детективам. Розслідування у цій справі триває», — додав Ситник.

    Раніше журналіст Дубинський розповів, що НАБУ проводить обшук та вилучення документів за кредитами рефінансування Платинум Банку.

    Читайте також
    обшук НАБУ Артем Ситник НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ