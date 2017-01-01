Обшуки в Нацбанку стосуються його керівництва, - НАБУ

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НАБУ проводить обшук та вилучення документів в Нацбанку

Слідчі дії в приміщенні НБУ на є класичними обшуками, зазначив Ситник

Обшуки в Національному банку України, які проводилися 29 березня, стосуються керівництва НБУ.

Про це в ефірі ZIK заявив керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

«Ця справа стосується керівництва Національного банку України», — сказав Ситник.

За його словами, слідчі дії в приміщенні НБУ на є класичними обшуками.

«Важко це назвати класичними обшуками, оскільки ніякого опору з боку працівників НБУ щодо виконання процесуальних дій не було. Вони зустріли наших працівників і видали документи, які потрібні були детективам. Розслідування у цій справі триває», — додав Ситник.

Раніше журналіст Дубинський розповів, що НАБУ проводить обшук та вилучення документів за кредитами рефінансування Платинум Банку.