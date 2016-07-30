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ОБСЄ: бойовики блокували ввезення продуктів в «ДНР»

ОБСЄ заявляє, що бойовики не пропускали на окуповані території більш ніж 50 кг продуктів на особу, тоді як норма вивезення з підконтрольної Києву території давно збільшена до 75 кг

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що бойовики не пропускали на окуповані території більш ніж 50 кг продуктів на особу, тоді як норма вивезення з підконтрольної Києву території давно збільшена до 75 кг.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ .

Як йдеться у повідомленні місії, у п’ятницю вранці її спостерігачі побували на контрольованому владою контрольному пункті в’їзду-виїзду Мар’їнка біля Донецька, де офіцер Держприкордонслужби України повідомив їм, що зміни до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, запроваджені ще 28 листопада 2016 року, передбачають право вільно пересувати через лінію контакту товари (крім підакцизних) і харчові продукти для власного споживання, сумарна вага яких не перевищує 75 кг на одну особу.

Того ж ранку члени місії побували й на контрольному пункті угруповання «ДНР» по окупований бік лінії контакту, і там озброєний бойовик цього угруповання заявив, що на захоплені території не дозволяється ввозити більш ніж по 50 кг продуктів на особу.

Через високі ціни на окупованих територіях, у першу чергу на продукти харчування й медикаменти, люди, що живуть там, їздять на закупи на вільну територію. Менші норми ввезення цих товарів створюють незручності, через що Київ зі свого боку підняв цю норму.