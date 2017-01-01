ОБСЄ: бойовики на 750% збільшили кількість забороненого важкого озброєння на Донбасі

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Фото: Дзеркало тижня Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співпраці в Європі

У Луганську місія ОБСЄ зафіксувала танки та багаторазові ракетні системи

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) зареєструвала збільшення заборонених важких озброєнь на тимчасово не підконтрольній Україні території Донбасу на 750%. Про це йдеться у листі постійної ради ОБСЄ від СММ ОБСЄ в Україні.

«В Луганську СММ продовжує спостерігати за присутністю близько 30 видів зброї, включаючи танки, гармати і багаторазові ракетні системи. Крім того, сепаратистські сили під керівництвом Росії застосовували заборонену зброю більш ніж у п'ять разів частіше, ніж українські військові», – йдеться в повідомленні.

У СММ ОБСЄ наголосили, що реальні цифри набагато вищі, враховуючи, що з січня сепаратистськими силами під керівництвом Росії було здійснено понад 250 обмежень доступу СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики ДНР, стріляючи з автомата АК-47 біля машини ОБСЄ, не пустили спостерігачів місії в окуповане село Соснівське (35 км на північний схід від Маріуполя) 8 травня 2017 року.