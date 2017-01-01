ОБСЄ давить на Кишинів щодо розробки проекту документа про спецстатус Придністров’я

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Придністров'я

Дипломат закликає до активізації двостороннього діалогу між Кишиневом і Тирасполем

Спецпредставник голови ОБСЄ з придністровського врегулювання, австрійський дипломат Вольф Дітріх Хайм закликав Кишинів розробити проект документа про особливий статус Придністровського регіону у складі єдиної Молдавської держави.

Про це він заявив на прес-конференції у Кишиневі, повідомляє «Укрінформ».

«Під час зустрічей з керівництвом Республіки Молдова я нагадав про заклик діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Австрії Себастіана Курца про необхідність швидкої розробки документа про особливий статус Придністровського регіону у складі єдиної Молдови», - заявив Хайм.

Дипломат закликав також до активізації двостороннього діалогу між Кишиневом і Тирасполем, до підвищення ефективності діяльності експертних робочих груп, а також до реалізації Берлінського протоколу, підписаного в середині 2016 року під час переговорів у форматі «5+2».

Хайм перебував у Молдові з дводенним робочим візитом, у рамках якого обговорив з керівництвом Молдови і владою невизнаного Придністров'я питання придністровського врегулювання.

Нагадаємо, нещодавно сталась 25 річниця від початку придністровського конфлікту.

До слова, у період з 13 по 19 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на 75% більше випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння, аніж за попередній тиждень.