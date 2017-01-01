ОБСЄ: Донецьку фільтрувальну станцію могли обстріляти з мінометів

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ДФС

Огляд території проводився за допомогою бізпілотника ОБСЄ

В ході обстеження Донецької фільтрувальної станції, місія ОБСЄ виявила чотири пошкодження, ймовірно від обстрілу з мінометів 82-мм калібру. Три на території самої станції і одне за її межами. Було зафіксовано пошкодження даху складу, на якому зберігається хлор.

Про це з посиланням на звіт місії ОБСЄ повідомляє телеканал 112.

В звіті зазначено, що дослідження проводилося за допомогою безпілотника, оскільки спостерігачі не отримали гарантій безпеки для відвідування об'єкта. Також повідомляється, що частина прилеглих до нього територій може бути замінована.

Безпілотник також зафіксував автобус і три цивільні автомобілі, які виїхали з воріт станції.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 25 лютого в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу міста Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.

День тому бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що для відновлення Донецької фільтрувальної станції потрібно 2-3 дні за умови режиму тиші.