ОБСЄ фіксує зменшення порушень режиму тиші на Донбасі

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Спостерігачі ОБСЄ

За тиждень кількість обстрілів зменшилась на 20%

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі минулого тижня зафіксувала зниження на 20% кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі в порівнянні з попереднім тижнем.

Про це повідомив перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

«Минулого тижня кількість зафіксованих СММ ОБСЄ порушень режиму припинення вогню зменшилася на 20%, якщо порівнювати з позаминулим тижнем», - заявив він.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявлила про обстріл безпілотника місії 5 квітня на Луганщині. Подія сталася за 200 метрів на захід від аеродрому на південно-східній околиці підконтрольного угрупованню «ЛНР» Луганська.

Також «Главком» повідомляв, що постійна рада ОБСЄ схвалила рішення щодо продовження мандата місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» на кордоні з Україною до 31 липня 2017 року.