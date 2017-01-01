ОБСЄ почала розслідування підриву автомобіля місії на окупованій Луганщині

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Фото: AFP Знищений автомобіль місії ОБСЄ

Генсек ОБСЄ стверджує, що за безпеку спостерігачів на Донбасі несуть відповідальність «всі сторони»

Організація з безпеки і співробітництва в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля Спеціальної моніторингової місії та загибелі її співробітника і чекає сприяння у цій роботі.

Про це сказав генеральний секретар організації Ламберто Заньєр, повідомляє «Укрінформ».

«ОБСЄ почала розслідування інциденту і чекає максимальної співпраці з усіма зацікавленими сторонами», - сказав генсек.

Заньєр наголосив, що за безпеку спостерігачів ОБСЄ несуть відповідальність «всі сторони», що місія повинна мати повну підтримку, що всі повинні захищати спостерігачів від небезпеки. Генеральний секретар організації шокований цим першим випадком загибелі члена СММ під час виконання службового завдання.

«Цей жахливий інцидент підтверджує все більш небезпечні умови з безпекою, у яких спостерігачі СММ працюють щодня», - сказав він.

Головуючий в ОБСЄ глава МЗС Австрії Себастьян Курц зі свого боку також зауважив, що діяльність місії «занадто часто утруднена погрозами, обмеженням доступу, шляхом дезінформації або знищення її технічних засобів» і назвав це «просто неприпустимим».

Курц закликав ретельно розслідувати деталі трагедії, а всіх, хто має вплив на місцях, – виконувати зобов'язання по гарантуванню безпеки СММ.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.