ОБСЄ показала артилерію бойовиків у районі Світлодарської дуги

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Безпілотники зняли стрілянину з гаубиць над Новогригорівкою, яка зараз контролюється «ДНР»

ОБСЄ зафіксувала батарею самохідних гаубиць, яка стріляє в напрямку Світлодарська. Місія опублікувала відповідний відеозапис на своєму YouTube-каналі.

«Батарея з п'яти самохідних гаубиць – усе це у порушення Мінських угод – стріляє в напрямку Світлодарська. У цьому одному випадку було випущено 31 артилерійський снаряд», – ідеться в описі до відео.

Зазначається, що безпілотники зняли стрілянину з гаубиць над Новогригорівкою, яка зараз контролюється «ДНР».

Раніше «Главком» повідомляв, що підрозділи Збройних сил України зайняли нові позиції на Світлодарській дузі в межах лінії розмежування, не порушуючи Мінські домовленості.