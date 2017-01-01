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    ОБСЄ показала артилерію бойовиків у районі Світлодарської дуги

    • Сьогодні, 13:02
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    Безпілотники зняли стрілянину з гаубиць над Новогригорівкою, яка зараз контролюється «ДНР»

    ОБСЄ зафіксувала батарею самохідних гаубиць, яка стріляє в напрямку Світлодарська. Місія опублікувала відповідний відеозапис на своєму YouTube-каналі.

    «Батарея з п'яти самохідних гаубиць – усе це у порушення Мінських угод – стріляє в напрямку Світлодарська. У цьому одному випадку було випущено 31 артилерійський снаряд», – ідеться в описі до відео.

    Зазначається, що безпілотники зняли стрілянину з гаубиць над Новогригорівкою, яка зараз контролюється «ДНР».

    Раніше «Главком» повідомляв, що підрозділи Збройних сил України зайняли нові позиції на Світлодарській дузі в межах лінії розмежування, не порушуючи Мінські домовленості.

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