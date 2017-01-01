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    ОБСЄ продовжила місію спостерігачів на двох російських пунктах

    • Сьогодні, 06:01
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    Моніторинг прикордонних пунктів «Гуково» і «Донецьк» триватиме ще мінімум 3 місяці

    Постійна рада Організації з безпеки і співпраці в Європі на три місяці продовжила мандат спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні, йдеться в офіційному повідомленні на сайті організації.

    «Мандати місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах «Гуково» і «Донецьк» були відновлені після рішення Постійної ради ОБСЄ», - йдеться у заяві.

    Спостерігачі проводитимуть моніторинг та звітуватимуть щодо ситуації на зазначених російських пунктах пропуску, а також щодо фактів перетину кордону.

    Як відомо, прикордонні пункти «Гуково» та «Донецьк» розташовуються у Ростовській області на українсько-російському кордоні.

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