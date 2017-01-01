ОБСЄ: Режим тиші порушується частіше, на Донеччині – 1600 вибухів

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Місія ОБСЄ на Донбасі

Місія спостерігачів ОБСЄ констатує, що режим припинення вогню у Донецькій області порушується частіше, зафіксовано понад 1600 вибухів

Про це йдеться у звіті місії від 7 березня.

«Понад дві третини цих вибухів було зафіксовано в районах на схід і північний схід від Маріуполя», – заявили в ОБСЄ.

Зокрема, вибухи було зафіксовано у с. Сопине, Заїченко, Гнутове поблизу Маріуполя, а також у н.п. Горлівка, Дебальцеве, Ясинувата, Світлодарськ, Петрівське.

«У Луганській області СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню – 38 вибухів, якщо порівнювати з попередньою добою», – зазначено у звіті. Зокрема, йдеться про н.п. Золоте, Мирне та Успенка.

Також у місії зазначили, що озброєні чоловіки, особи яких не встановлено, двічі обмежували свободу пересування спостерігачів СММ ОБСЄ у населених пунктах, які не контролюються українською стороною.