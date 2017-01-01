  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ОБСЄ: Режим тиші порушується частіше, на Донеччині – 1600 вибухів

    • Сьогодні, 16:55
    • Розсилка
    Місія ОБСЄ на Донбасі
    Місія ОБСЄ на Донбасі

    Місія спостерігачів ОБСЄ констатує, що режим припинення вогню у Донецькій області порушується частіше, зафіксовано понад 1600 вибухів

    Про це йдеться у звіті місії від 7 березня.

    «Понад дві третини цих вибухів було зафіксовано в районах на схід і північний схід від Маріуполя», – заявили в ОБСЄ.

    Зокрема, вибухи було зафіксовано у с. Сопине, Заїченко, Гнутове поблизу Маріуполя, а також у н.п. Горлівка, Дебальцеве, Ясинувата, Світлодарськ, Петрівське. 

    «У Луганській області СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню – 38 вибухів, якщо порівнювати з попередньою добою», – зазначено у звіті. Зокрема, йдеться про н.п. Золоте, Мирне та Успенка. 

    Також у місії зазначили, що озброєні чоловіки, особи яких не встановлено, двічі обмежували свободу пересування спостерігачів СММ ОБСЄ у населених пунктах, які не контролюються українською стороною.

    ОБСЄ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ