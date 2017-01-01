ОБСЄ розкритикувала парламентські вибори у Вірменії

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Вибори у Вірменії

В ОБСЄ повідомляють, що є достовірна інформація про купівлю голосів, тиск на державних службовців, а також залякування виборців

Організація з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) у понеділок розкритикувала парламентські вибори у Вірменії, що відбулись у неділю, 2 квітня, заявивши, що вони були заплямовані випадками підкупу голосів і втручанням.

Про це йдеться в заяві на сайті організації.

«Незважаючи на схвалені реформи нормативно-правової бази та впровадження нових технологій для скорочення порушень на виборах, вибори були заплямовані достовірною інформацією щодо купівлі голосів і тиску на державних службовців і співробітників приватних компаній», – ідеться у заяві.

Зазначається, що це сприяло загальній відсутності суспільної довіри і довіри на виборах.

«Вчорашні вибори ознаменували перший крок на шляху до створення нової політичної системи у Вірменії, але зміна не може відбутися одразу», – сказав Ігнасіо Санчес Амор, спеціальний координатор і керівник короткострокової місії спостерігачів ОБСЄ.

Він також закликав парламентську більшість і новий уряд продовжувати докладати зусиль для трансформації політичної культури країни у співпраці з опозицією, громадянським суспільством і міжнародним співтовариством.

В ОБСЄ повідомляють, що є достовірна інформація про купівлю голосів, тиск на державних службовців, у тому числі у школах і лікарнях, а також залякування виборців.

«Заходи, вжиті перед цими виборами, покращили ситуацію щодо таємниці голосування, що є важливим кроком на шляху підвищення довіри до процесу, однак зрозуміло, що необхідно робити більше, аби позбутися застарілої практики, такої як підкуп виборців і тиск на виборців», – сказав посол Ян Петерсен, глава місії зі спостереження за виборами від Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини.

За його словами, місія залишатиметься у країні цього і наступного тижня, що дозволятиме слідкувати за змінами після виборів, у тому числі й за завершенням результатів та обробкою будь-яких можливих скарг і апеляцій.

Раніше повідомлялося, що чотири політичні сили проходять у парламент Вірменії за підсумками обробки близько 88% бюлетенів з 1807 виборчих дільниць.