ОБСЄ зафіксувала 225 жертв серед мирного населення Донбасу з початку року

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Жителі Донбасу

44 мирних жителі Донбасу загинули

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала 225 випадків жертв серед мирного населення на Донбасі з початку 2017 року, 44 з яких загинули. Про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві заступник голови місії Олександр Хуг.

«З початку цього року станом на 24 травня ми підтвердили дані 225 випадків жертв серед мирного населення, 44 – загинули, 181 – поранені», – сказав він.

Хуг також зазначив, що за аналогічний період 2016 року СММ зафіксувала 107 жертв серед мирного населення, 84 поранених і 23 загиблих. «Це дає нам збільшення на 110%, якщо порівнювати з показниками за минулий рік», – уточнив він.

Хуг також додав, що його колеги зараз перевіряють інформацію про великі жертви серед мирного населення.

Нагадаємо, минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь по українських воїнах, неодноразово використовуючи й важке артилерійське озброєння, застосування якого суворо заборонене Мінськими домовленостями.

Крім того, українська розвідка повідомила, що бойовик «ЛНР» обстріляв з вогнепальної зброї групу цивільних осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна